Ο Σέρτζι Κανός αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, μέσω μηνύματος από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

O Σέρτζι Κανός αγωνίστηκε δανεικός στον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς, αλλά πλέον επιστρέφει στην Μπρέντφορντ στην οποία ανήκει. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αποχαιρετήσει τους «ερυθρόλευκους» και να τους ευχαριστήσει για την στήριξη. Μάλιστα, ο Ισπανος εξτρέμ ανέφερε πως ένιωσε σαν το σπίτι του.

Η ανάρτηση του Κανός:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν στον Ολυμπιακό. Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας σε μια δύσκολη σεζόν για όλους.

Είναι καταπληκτικό να παίζεις στο «Γ. Καραϊσκάκης» μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τι σύλλογος, ΠΑΜΕ».

I’ve been very happy here with you @olympiacosfc. Since the first day I felt like home. Thank you very much for your support in a difficult season for all. It’s amazing to play in Georgios Karaiskakis in front of all of you What a club! PAME!!! pic.twitter.com/scRnBdGwIL