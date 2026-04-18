Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού ανάλυση: Ο ανεβασμένος Λεσόρ και το «κρυφό χαρτί» του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με τη νίκη με 97-62 κόντρα στην Εφές Αναντολού, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά το παιχνίδι θα ξεχαστεί γρήγορα.

Με την Εφές Αναντολού αποκλεισμένη σε μία τραγική σεζόν για εκείνη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει βάση στην εμφάνισή του κόντρα στην τουρκική ομάδα, κρατώντας μόνο την καλή ψυχολογία από το “πάρτι” στο φινάλε της πρώτης φάσης της σεζόν στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” δεν ενθουσίασαν με την παρουσία τους στη φετινή Euroleague και θα παίξουν για πρώτη φορά στο πλέι ιν της διοργάνωσης, αναζητώντας το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ σε νοκ άουτ αγώνα με τη Μονακό στο Telekom Center Athens. Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να ελπίζει όμως, ότι η ομάδα του θα εμφανιστεί καλύτερη από εδώ και πέρα, στοιχηματίζοντας και σε δύο… κρυφά χαρτιά.

Η ανοδική πορεία του Ματίας Λεσόρ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, ήταν η “πληγή” στις θέσεις των ψηλών, αφού ο Γιούρτσεβεν με τον Χολμς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων και ο Ματίας Λεσόρ έμεινε για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο Γάλλος σέντερ όμως μπορεί να αποδειχθεί σε… κλειδί για την ανάκαμψη του “τριφυλλιού” στη συνέχεια της Euroleague, αφού σε κάθε παιχνίδι δείχνει και καλύτερος, ακολουθώντας ανοδική πορεία. Μετά από πάνω από ένα χρόνο που ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα, ο Ματίας Λεσόρ ήταν δεδομένο ότι θα χρειαζόταν ένα διάστημα για να επανέλθει στα στάνταρ του.

Κόντρα στην Αναντολού Εφές λοιπόν, έδειξε ότι έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό (14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) και αν από εδώ και πέρα πλησιάσει την απόδοση της πρώτης του σεζόν στους “πράσινους”, ο Παναθηναϊκός θα έχει ξανά στη σύνθεσή του, έναν από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague.

Ο φορμαρισμένος Νίκος Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός ελπίζει όμως, ότι καλύτερος θα εμφανίζεται από εδώ και πέρα σε κάθε ματς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μετά από ένα άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν, ο διεθνής φόργουορντ άρχισε να βρίσκει ρυθμό και στη Euroleague στα τελευταία ματς πριν τραυματιστεί και είναι ένα σημαντικό “κομμάτι” στο… παζλ του “τριφυλλιού”.

Μετά τον Μάριους Γκριγκόνις να μην έχει επανέλθει ουσιαστικά από το δικό του πρόβλημα τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη έναν spot σουτέρ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο, όπως έδειξε και στο παιχνίδι με την Εφές Αναντολού.

Κόντρα στην τουρκική ομάδα, ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια, έκανε ρεκόρ στη Euroleague με 24 πόντους και ήταν η δική του εμφάνιση που “καθάρισε” το ματς στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Ο “Ρόγκα” ήταν όμως καλός γενικότερα τον τελευταίο μήνα και αν παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα θα κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη συνέχεια της Euroleague.