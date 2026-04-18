Όταν ο Όσκαρ Σμιντ έβαζε 55 πόντους κόντρα στην Ισπανία

Το μυθικό ρεκόρ του θρυλικού Βραζιλιάνου μπασκετμπολίστας που έγραψε ανεπανάληπτη ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες
O Όσκαρ Σμιντ κόντρα στην Ισπανία / AP

Ο Όσκαρ Σμιντ υπήρξε ένας από τους καλύτερους μη Αμερικανούς μπασκετμπολίστες του κόσμου, κατέχοντας το ρεκόρ περισσότερων πόντων σε ένα ματς σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο χαρισματικός σκόρερ από τη Βραζιλία και ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17.04.2026), παλεύοντας με τον όγκο στον εγκέφαλο από το 2011.

Ο “Μάο Σάντα” (το Άγιο Χέρι), ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ που έχουν υπάρξει ποτέ στο επαγγελματικό μπάσκετ, με συνολικά 49.737 πόντους σε όλες τις διοργανώσεις.

Δεν έπαιξε ποτέ στο NBA και λατρεύεται στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος.

Στη σπουδαία καριέρα του πέρασε από την Ευρώπη το 1982 όπου αγωνίστηκε στην ιταλική Καζέρτα μέχρι το 1990. Την ίδια χρονιά μετακόμισε στη Λομβαρδία για την Πάβια μέχρι το 1993 οπότε και πήγε στην Ισπανία για την Βαγιαδολίδ μέχρι το 1995.

Αλησμόνητες θα μείνουν οι εμφανίσεις του στα τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχοντας πετύχει 1.093 πόντους, παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Ο αγώνας που θυμούνται οι περισσότεροι είναι αυτός της Βραζιλίας κόντρα στην Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στη Σεούλ.

Εκεί, ο τεράστιος Όσκαρ Σμιντ είχε σημειώσει 55 πόντους, επίδοση ρεκόρ σε έναν αγώνα σε Ολυμπιακές διοργανώσεις.

Η απώλεια του θρυλικού Βραζιλιάνου άφησε φτωχότερη την οικογένεια του παγκόσμιου μπάσκετ.

