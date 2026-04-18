Super League: Μάχη 5ης θέσης στην Κρήτη ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό

Η δράση στα πλέι οφ 5-8 της Super League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει το ΟΦΗ – Λεβαδειακός.

Ο Λεβαδειακός είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της 5ης θέσης που δίνει υπό προϋποθέσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βοιωτοί βρίσκονται στο +5 από τον ΟΦΗ και τον Βόλο και στο +6 από τον Άρη. Ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο σήμερα (18/4/2026) είναι ο στόχος για την ομάδα του Παπαδόπουλου, την ώρα που οι Κρητικοί ίσως έχουν περισσότερο το μυαλο τους στον τελικό του Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο (25/4) με τον ΠΑΟΚ.

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, το 2-0 επί του Βόλου στις 23/8 ήταν η μία από τις μόλις δύο εντός έδρας νίκες που σημείωσε στην κανονική διάρκεια της Super League ο Άρης. Ο οποίος έχει μόλις ένα «τρίποντο» μέσα στο 2026.

Αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Θεσσαλοί που, αφού νίκησαν τον ΠΑΟΚ και απέφυγαν τα Play Out, μοιάζουν πλέον να παίζουν χωρίς άγχος το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Άρης καλείται να πάρει τη νίκη, αν θέλει να έχει ελπίδες για την κατάκτηση της 5ης θέσης.

Το πρόγραμμα της 2η αγωνιστικής

18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός / COSMOTE SPORT 2 HD

19:00 Άρης – Βόλος / Novasports 2 HD

Η βαθμολογία των πλέι οφ 5-8 της Super League

Λεβαδειακός 22

Βόλος 17

ΟΦΗ 17

Άρης 16