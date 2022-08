Η αναμέτρηση Σερβία – Ελλάδα στο Βελιγράδι θα συγκεντρώσει πάνω της όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ στον πλανήτη.

Οι δύο τελευταίοι MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς θα συγκρουστούν στο παρκέ, σε μία τιτανομαχία λίγες μέρες πριν την έναρξη του Eurobasket 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι Σερβία – Ελλάδα θα έχει εκλεκτούς καλεσμένους καθώς τόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Μάλιστα οι δύο άντρες θα καθίσουν δίπλα δίπλα.

#Djokovic might not be at the #USOpen, but he will attend 🏀 game between Serbia and Greece in packed Belgrade Arena 🔥 pic.twitter.com/eIuiHHc97z