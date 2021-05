Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία και οι φίλοι της ξεχύθηκαν στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν τον τίτλο.

Χιλιάδες φίλοι των “ροχιμπλάνκος” έστησαν ένα μεγάλο γλέντι στη Μαδρίτη, το οποίο μετετράπη όμως σε τραγωδία, μετά την είδηση για το θάνατο ενός 14χρονου οπαδού.

Ο νεαρός φίλος της Ατλέτικο φέρεται να βγήκε από ένα βαν για να πανηγυρίσει, την ώρα που αυτό ήταν εν κινήσει και χτύπησε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

A 14-year-old teenager dies during the celebration of the Atlético de Madrid League title https://t.co/Oc0tQix0Et