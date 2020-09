Η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιώργου Δώνη ανακοίνωσε ότι έχει 13 συνολικά κρούσματα κορονοϊού, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα ενόψει Champions League.

Η Μακάμπι αντιμετωπίζει σε δύο μέρες (22/09) τη Σάλτσμπουργκ για το πρώτο ματς στα play off του Champions League, αλλά δεν γνωρίζει πια πόσους παίκτες θα έχει διαθέσιμους, αλλά ούτε ακόμη κι αν θα καταφέρει έστω να αγωνιστεί.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, 6 από τα 13 θετικά τεστ στον κορονοϊό, αφορούν παίκτες του Γιώργου Δώνη (οι άλλοι 6 είναι μέλη πιθανότατα και του προπονητικού σταφ), ενώ πλέον θα γίνουν εξετάσεις και στους υπόλοιπους για να γίνει ξεκάθαρο το μέγεθος του προβλήματος.

Maccabi Tel Aviv FC have announced that 6 players and 7 staff members have tested positive for COVID-19. The club is slated to play Salzburg in Champions League Playoff first leg action on Tuesday in Israel.