Σοκ στην Ιταλία από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα του Ντε Σάνκτις

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των Νάπολι – Ρόμα και της Εθνικής Ιταλίας, Μόργκαν Ντε Σάνκτις φέρεται να είχε σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ιταλία και χρειάστηκε να περάσει την “πόρτα” του χειρουργείου.

Ο 43χρονος Ιταλός παράγοντας πια των “τζιαλορόσι” χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έχοντας χάσει πολύ αίμα από τον σοβαρό τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να γίνει επέμβαση από τους γιατρούς του.

Η κατάσταση της υγείας του είναι πάντως καλύτερα πια, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά την εγχείρηση που του έγινε.

