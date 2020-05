Είχε χαρακτηριστεί από την αρχή ως υγειονομική “βόμβα”, όμως πλέον έγινε γνωστό και ότι το παιχνίδι Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, οδήγησε στο θάνατο 41 ανθρώπους, λόγω του κορονοϊού.

Με την πανδημία να έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρο τον κόσμο, η UEFA άναψε το “πράσινο φως” για να γίνει το νοκ-αουτ παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Κι αυτό γιατί όπως έδειξε το πόρισμα των τοπικών νοσοκομείων, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, ο οποίος και φαίνεται να προέρχεται από το συγκεκριμένο συμβάν. Υπενθυμίζεται ότι 3.000 οπαδοί της Ατλέτικο ταξίδεψαν στο Λίβερπουλ εν μέσω κορονοϊού και ενώ η Μαδρίτη θεωρήθηκε από τις πόλεις με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο.

A report in today's @thesundaytimes, drawing on data from the NHS, claims that Liverpool's match against Atletico de Madrid at Anfield in March has caused at least 41 additional deaths to date. pic.twitter.com/zxequpf14J