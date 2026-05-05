Αθλητικά

ΟΦΗ: Οι Κρητικοί πήγαν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ

Συγκλονιστική εικόνα από το μνήμα του θρυλικού προπονητή του ΟΦΗ
ΦΩΤΟ grandsport.gr
ΦΩΤΟ grandsport.gr
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ο ΟΦΗ γιόρτασε με ένταση και πάθος την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά παράλληλα δεν ξέχασε και τους θρύλους της ομάδας. Ένας από αυτούς, είναι ο θρυλικός προπονητής, Έγκεν Γκέραρντ.

Την ώρα που στον ΟΦΗ προσέθεσαν δύο αστέρια στο σήμα της ομάδας, με τους αριθμούς “87” και “26”, που συμβολίζουν τα δύο Κύπελλα Ελλάδας που έχει κατακτήσει η ομάδα, οι Κρητικοί τίμησαν τη μνήμη του Ολλανδού τεχνικού.

Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία του “grandsport.gr” το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταφέρθηκε στην Ελιά και στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ, σαν ένα συμβολικό “ευχαριστώ” στον προπονητή που οδήγησε τον ΟΦΗ στην κορυφή το 1987, όταν οι Κρητικοί κατέκτησαν τον παρθενικό τους τίτλο.

ΦΩΤΟ grandsport.gr

Μια κίνηση μνήμης και σεβασμού…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
103
83
73
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo