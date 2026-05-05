ΟΦΗ: Οι Κρητικοί πήγαν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ

Ο ΟΦΗ γιόρτασε με ένταση και πάθος την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά παράλληλα δεν ξέχασε και τους θρύλους της ομάδας. Ένας από αυτούς, είναι ο θρυλικός προπονητής, Έγκεν Γκέραρντ.

Την ώρα που στον ΟΦΗ προσέθεσαν δύο αστέρια στο σήμα της ομάδας, με τους αριθμούς “87” και “26”, που συμβολίζουν τα δύο Κύπελλα Ελλάδας που έχει κατακτήσει η ομάδα, οι Κρητικοί τίμησαν τη μνήμη του Ολλανδού τεχνικού.

Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία του “grandsport.gr” το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταφέρθηκε στην Ελιά και στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ, σαν ένα συμβολικό “ευχαριστώ” στον προπονητή που οδήγησε τον ΟΦΗ στην κορυφή το 1987, όταν οι Κρητικοί κατέκτησαν τον παρθενικό τους τίτλο.

Μια κίνηση μνήμης και σεβασμού…