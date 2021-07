Η μετεγγραφική περίοδος στο NBA ετοιμάζεται να αρχίσει και ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες φήμες για σημαντικές μετακινήσεις σε ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι “λιμνάνθρωποι” θέλουν να διώξουν τον Σρέντερ και τα ονόματα των Γουέστμπρουκ και Πολ έχουν ακουστεί ως πιθανοί αντικαταστάτες. Ένας ακόμη σταρ του NBA όμως, έκανε ο ίδιος… άνοιγμα για τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις.

Πρόκειται για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται σε περίοδο rebuilding και όντας restricted free agent φαίνεται ότι ελπίζει να αλλάξει φανέλα. «Σίγουρα είναι μια ευκαιρία που θα ήθελες να έχεις, να αγωνιστείς στο σπίτι σου. Γιατί όχι; Είδαμε ότι και στο Μπρούκλιν μπόρεσαν να παίξουν μαζί τρεις παίκτες που σκοράρουν. Σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε όλοι έξυπνοι και καλοί μπασκετμπολίστες, οπότε μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί…» δήλωσε χαρακτηριστικά.

.@DeMar_DeRozan on playing for the Lakers:



“You’d love to have the opportunity to play at home, especially if they want you, why not? I think it would work [between me, LeBron & AD]. We’re smart basketball players and it’s all about coming together.” pic.twitter.com/FD8VIX4Jha