Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δεχθεί σκληρή κριτική το προηγούμενο διάστημα για τις αναρτήσεις του στα social media. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει απτόητος στο twitter.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε αυτή τη φορά να εκφράσει την απορία του για τις κάμερες ασφαλείας και την ποιότητα που έχουν αυτές ανάλογα με την παρανομία που διαπράττει κάποιος.

«Όταν περνάμε κόκκινο φανάρι παίρνουν τις φωτογραφίες μας σε 4k αλλά όταν γίνεται ληστεία μιας τράπεζας το οπτικό υλικό μοιάζει λες και είναι από το Minecraft. Σε τι κόσμο ζούμε;» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο twitter.

We run a red light and our picture is taken in 4K, but then someone robs a bank and the video evidence looks like footage from Minecraft. What world are we in?