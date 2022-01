Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συγχαρητήρια στον Ράφα Ναδάλ για την κατάκτηση του Australian Open, αλλά και στον φιναλίστ Ντανίλ Μεντβέντεφ για το θέαμα που χάρισαν στον τελικό.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε λόγο μία για μαγική νύχτα με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

“Συγχαρητήρια για έναν φανταστικό τελικό και από τους δύο. Ένα ματς που ζήσαμε με ένταση. Τι άλλο μπορώ να πω. Μία πραγματικά μαγική νύχτα ακόμη και γι’ αυτούς που παρακολουθούσαν” ανέφερε στο μήνυμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say… truly a magical night even for those watching 👏🏼👏🏼👏🏼