Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… ίδρωσε λίγο, αλλά νίκησε με 3-0 σετ τον Κεντέν Αλίς και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Πολλές φορές μια πρεμιέρα κρύβει “παγίδες”, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 6-3, 6-4 και 7-6 του Κεντέν Αλίς και εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής υπερασπίστηκε απόλυτα το σερβίς του στα δύο πρώτα σετ και κάνοντας από ένα μπρέικ έφτασε σε άνετο τρόπο στο 2-0.

Ο 26χρονος Γάλλος τενίστας (Νο 61 στον κόσμο), όμως, δεν τα παράτησε στο τρίτο σετ, ούτε όταν βρέθηκε πίσω με 2-0 στα game. O Κεντέν Αλίς το έστειλε στο τέι μπρέικ, προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, αλλά τελικά ηττήθηκε κι εκεί.

Ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί στη φάση των «64» με το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιανίκ Χάνφμαν (Γερμανία, Νο 128) και τον Ρίνκι Χιτζικάτα (Αυστραλία, Νο 169).

Stefanos celebrates after getting through a tricky tiebreaker!



