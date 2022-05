Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “σάρωσε” τον Μίκαελ Ιμέρ με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-1) στη φάση των “32” του Roland Garros και προκρίθηκε με… περίπατο στον επόμενο γύρο του γαλλικού Γκραν Σλαμ, δείχνοντας ότι ανεβάζει “στροφές” στο κατάλληλο σημείο του τουρνουά.

Ο κορυφαίο Έλληνας τενίστας ταλαιπωρήθηκε στους δύο πρώτους γύρους στο Παρίσι, αλλά κόντρα στον 23χρονο Σουηδό, Νο95 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε “πάρτι” και πήρε τη νίκη σε περίπου μιάμιση ώρα, χωρίς να δεχθεί μπρέικ. Το Νο4 του κόσμου θα αγωνιστεί έτσι για 4η συνεχόμενη χρονιά στον τέταρτο γύρο του Roland Garros, όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ρούνε – Γκαστόν.

Το παιχνίδι

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε καλά το ματς και στην πρώτη του ευκαιρία για μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ, “έσπασε” το σερβίς του αντιπάλου του και πήρε το προβάδισμα για το πρώτο σετ. Με ένα δεύτερο μπρέικ μάλιστα, αμέσως μετά, έκανε εύκολα το 1-0 με 6-2.

Ίδια ήταν η εικόνα όμως και στο δεύτερο σετ, με το Νο4 του κόσμου να κάνει ξανά δύο μπρέικ και πάλι στο πέμπτο και το έβδομο γκέιμ, με τα οποία και βρέθηκε ξανά στο 6-2 και το 2-0 στην αναμέτρηση.

Ο Στέφανος συνέχισε… χωρίς φρένα μέχρι το τέλος, όντας καλύτερος από τον Ιμέρ σε κάθε σημείο του αγώνα και δεν του έδωσε ότι το δικαίωμα να ελπίζει, με ένα μπρέικ πόιντ. Αντίθετα ο ίδιος, ξεκίνησε με μπρέικ και το τρίτο σετ, το οποίο και “καθάρισε” μέσα σε λίγα λεπτά, με το 6-1 να “σφραγίζει” τη νίκη του με 3-0 σετ και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Roland Garros.