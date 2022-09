Ο Στέφανος Τσιτσιπάς οδήγησε την εθνική τένις στα play off ανόδου του Davis Cup, με το κλίμα στην ομάδα να είναι πανηγυρικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με το υπόλοιπο τιμ της Εθνικής μας ομάδα στο Davis Cup έδειξαν το πόσο “δεμένοι” είναι, με τους πανηγυρισμούς τους, μετά την επιτυχία τους στην Τυνησία.

Το βίντεο από τους πανηγυρισμούς της ελληνικής ομάδας δημοσίευσε πρώτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στους 1,6 εκατομμύριο followers του στο Instagram, τονίζοντας ότι «We are not Greek. We are Hellenes». Οι πανηγυρισμοί αναδημοσιεύτηκαν και από την επίσημη σελίδα της ιστορικής διοργάνωσης.

“Η σημαία της Ελλάδας έχει 9 λωρίδες, για τις 9 συλλαβές της ελληνικής φράσης “Ελευθερία ή Θάνατος”. Το μπλε χρώμα εκπροσωπεί τη θάλασσα και το λευκό τα κύματα”, σχολίασε σε άλλο βίντεο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

