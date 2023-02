Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στους πληγέντες από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

«Στέλνω αγάπη και στήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες σε Τουρκία και Συρία», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα social media.

«Να θυμάστε ότι η ελπίδα και η δύναμη είναι πάντα μέσα μας και μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Tour και να ταξιδέψει στο Ρότερνταμ, όπου θα αγωνιστεί στο 500αρι της ATP με στόχο τον τίτλο.

Sending love and support to all those affected by the ongoing challenges in Turkey and Syria. Remember that hope and strength are always within us, and together we will overcome any obstacle and create a better future.