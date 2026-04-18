Φρανσίσκο: Εγώ είμαι ο MVP της Euroleague, όχι ο Βεζένκοφ

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του. Πήρε ξεκάθαρη θέση για τον MVP της φετινής Euroleague και συνέκρινε τον εαυτό του με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague και τη μεγάλη επιτυχία της Ζαλγκίρις να μπει απευθείας στα πλέι οφ ως 5η, ο Σιλβέν Φρανσίσκο δήλωσε ότι αυτός πρέπει να είναι ο MVP της διοργάνωσης, τονίζοντας πως η δική του επίδραση στο παιχνίδι είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο υποψήφιο και συγκεκριμένα του Σάσα Βεζένκοφ, που είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο.

Ο Γάλλος γκαρντ των Λιθουανών υποστήριξε ότι αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια και στάθηκε στη δυσκολία του να οδηγήσει μία ομάδα σαν τη Ζαλγκίρις στα πλέι οφ.

«Πρέπει να είμαι ο MVP γιατί δεν έχασα ούτε ένα ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φρανσίσκο και πρόσθεσε: «Για έναν πλέι μέικερ σε αυτή την ομάδα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα playoffs. Το ότι την έφερα μέχρι την πεντάδα είναι κάτι σπουδαίο».

Μάλιστα, δεν δίστασε να συγκρίνει την περίπτωσή του με εκείνη του Βεζένκοφ, ο οποίος αποτελεί τον βασικό του αντίπαλο για το βραβείο: «Εκείνος παίζει στον Ολυμπιακό, κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά η δική μου διαδρομή ήταν πιο δύσκολη».

«Εγώ δημιουργώ για τους άλλους, ενώ σε άλλες ομάδες δημιουργούν για τους σταρ. Αντιμετωπίζω συνεχώς πίεση, παγίδες, τον καλύτερο αμυντικό κάθε αντιπάλου και παρ’ όλα αυτά βρίσκω τρόπο να δημιουργώ και να βοηθάω την ομάδα. Το να οδηγείς μια ομάδα σαν τη Ζαλγκίρις στα playoffs, με αυτόν τον τρόπο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και γι’ αυτό πιστεύω πως αξίζω το βραβείο», συμπλήρωσε.