Μία θέση στο πάνθεον του ελληνικού αθλητισμού έχει κατακτήσει ήδη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει κάνει όλη την Ελλάδα να ασχολείται πλέον με το τένις. Ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής είναι έτοιμος να γράψει το όνομά του στη «χρυσή» βίβλο όσων έχουν κατακτήσει τουρνουά Grand Slam και δείχνει μην έχει ταβάνι.

Η συγκλονιστική εμφάνιση και νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αλεξάντερ Σβέρεφ στον ημιτελικό του Roland Garros, σηματοδότησε την παρθενική εμφάνιση του Έλληνα πρωταθλητή σε τελικό Grand Slam τουρνουά.

Και μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί τη σημασία του γεγονότος, καθώς ως χώρα δεν έχουμε παράδοση στο τένις, αλλά είναι ένας θρίαμβος του ελληνικού αθλητισμού ανάλογος με τις παρουσίες των εθνικών μας ομάδων σε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ειδικά αν δει κανείς που βρισκόταν το ελληνικό τένις τα προηγούμενα χρόνια.

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷



In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3