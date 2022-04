Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο για μία ανάρτησή του στα social media, προκαλώντας πλήθος αρνητικών σχολίων εναντίον του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε «ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου» και έτσι έφθασαν να τον συγκρίνουν ακόμη και με την Κιμ Καρντάσιαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάσημη Αμερικανίδα influencer είχε δημιουργήσει σάλο πρόσφατα με μία δική της δήλωση για την εργασία, στην οποία και ανέφερε: «Σηκώστε τον κ@λο σας και δουλέψτε. Φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να δουλέψει αυτές τις μέρες».

Οι ακόλουθοι του Στέφανου Τσιτσιπά λοιπόν, τη θυμήθηκαν στα σχόλια της ανάρτησής του, τα οποία δεν έχουν… τέλος από χθες (28/04), κατακρίνοντας στην πλειοψηφία τους, τον Έλληνα αθλητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Σκέψου πριν γράψεις”, “ο μισθός μας πληρώνει όσα πουλάνε οι σπόνσορές σου”, “είπε ο Στεφανάρας που δεν έχει δουλέψει ποτέ”, “σε παρακαλώ σταμάτα να μιλάς”, “είπε ο πλούσιος παίκτης του τένις”, “όλα αυτά βγαίνουν πάντα από το στόμα εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων”, είναι μόνο κάποια από τα πιο… ευπρεπή σχόλια στην ανάρτηση του Τσιτσιπά.

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations.