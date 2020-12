Στη φυλακή οι οπαδοί που άφησαν παράλυτο έναν άνθρωπο στο Euro 2016

Μετά από 4 χρόνια, δύο Ρώσοι οπαδοί καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για τον ξυλοδαρμό του Άντριου Μπας, στο περιθώριο του αγώνα της Ρωσίας με την Αγγλία για το Euro 2016 στη Γαλλία.

Πρόκειται για τους 34χρονους Pavel Kossov και Mikhail Ivkine, στους οποίους και επιβλήθηκαν ποινές 10 και τριών ετών κάθειρξης αντίστοιχα, για τα χτυπήματα που άφησαν παράλυτο τον Άγγλο οπαδό.

Οι δυο του συνελήφθησαν πέρυσι στη Γερμανία, όπου και βρέθηκαν στο δρόμο για έναν αγώνα της Σπαρτάκ Μόσχας στην Ισπανία και καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, στο οποίο προβλήθηκε και video με τις πράξεις τους.

Andrew Bache, from Portsmouth, was left severely disabled following the attack in Marseille, the court heard https://t.co/ubhXPO50cS