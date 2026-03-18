Αθλητικά

Στο Σαράγεβο το Dubai BC – Παναθηναϊκός για τη Euroleague

Η κατάσταση στη Μέση ανατολή έχει αναγκάσει την Dubai BC να παίζει σε διαφορετική, προσωρινή έδρα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Την έδρα του Dubai BCΠαναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Το ματς δηλώθηκε να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (24.03.2026) στο Σαράγεβο, όπου θα είναι και η προσωρινή έδρα της ομάδας από τα ΗΑΕ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Dubai Basketball επιβεβαιώνει ότι ο επερχόμενος εντός έδρας αγώνας της για την 33η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 24 Μαρτίου, θα διεξαχθεί στη Zetra Arena στο Σαράγεβο, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τη Euroleague Basketball, με το συγκεκριμένο γήπεδο να λειτουργεί ως προσωρινή έδρα της Dubai Basketball.

Η Dubai Basketball θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη λίγκα, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo