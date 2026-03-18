Στο Σαράγεβο το Dubai BC – Παναθηναϊκός για τη Euroleague

Την έδρα του Dubai BC – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή. Το ματς δηλώθηκε να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (24.03.2026) στο Σαράγεβο, όπου θα είναι και η προσωρινή έδρα της ομάδας από τα ΗΑΕ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Dubai Basketball επιβεβαιώνει ότι ο επερχόμενος εντός έδρας αγώνας της για την 33η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 24 Μαρτίου, θα διεξαχθεί στη Zetra Arena στο Σαράγεβο, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τη Euroleague Basketball, με το συγκεκριμένο γήπεδο να λειτουργεί ως προσωρινή έδρα της Dubai Basketball.

Η Dubai Basketball θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη λίγκα, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση».