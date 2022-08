Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με.. τη βούλα ο Χουάνγκ Ουί-Τζο, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να ανακοινώνει τον δανεισμό του στους “ερυθρόλευκους”.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουί-Τζο Χουάνγκ και στη συνέχεια τον δανεισμό του Κορεάτη επιθετικού στον Ολυμπιακό, για την επόμενη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης για τη διευθέτηση του τυπικού σκέλους του deal και άμεσα ενσωματώνεται στην ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν. Μάλιστα, θα βρει και τον συμπατριώτη του Ίνμπομ Χουάνγκ, ο οποίος έπαιξε τον δικό του ρόλο στη συμφωνία.

Την περσινή σεζόν ο 29χρονος Ουί-Τζο Χουάνγκ πέτυχε 11 γκολ σε 32 συμμετοχές στη Ligue 1 με τη φανέλα της Μπορντό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουί Τζο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Ui Jo Hwang! / 황의조의 올림피아코스 합류를 환영합니다! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #UiJoHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/M32jAR2Sgj