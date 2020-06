Η Γιουβέντους πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας αφού έμεινε στο 0-0 με τη Μίλαν αλλά το εκτός έδρας γκολ που σημείωσε στο “Σαν Σίρο” (1-1) ήταν αρκετό.

Αν και αγωνιζόταν για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με παίκτη παραπάνω, μετά από απίστευτη… καρατιά του Ρέμπιτς πάνω στον Ντανίλο που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κροάτη στο 17′, η Γιουβέντους δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα της Μίλαν.

In the span of 30 seconds, VAR awards Ronaldo a penalty (wrongly), Ronaldo hits the post and misses the penalty, and Rebic gets a red card after karate kicking Danilo in the chest. Haven’t felt this kind of excitement since March 😂 https://t.co/8O7OAqYZbH