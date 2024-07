Στους Ντάλας Μάβερικς ο Κλέι Τόμπσον

O Κλέι Τόμπσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς, με τον 34χρονο NBAer να υπογράφει συμβόλαιο τριών ετών αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του ο Κλέι Τομπσον, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς απέσπασαν το ναι του έμπειρου παίκτη, ο οποίο θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με αξία 50 εκατομμύρια ευρώ.

Κάπως έτσι οι «Mavs» θα πλαισιώσουν τους Λούκα Ντόντσιτς, Καϊρί Ίρβινγκ, Πι Τζέι Ουάσινγκτον με ένα από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια.

Ο Κλέι Τόμπσον που αποχωρίστηκε τον καλό του φίλο Στεφ Κάρι από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, είχε προτάσεις από αρκετές ομάδες, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να πάει στους Μάβερικς οι οποίοι φέτος έφτασαν μέχρι τους τελικούς της λίγκας.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o