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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έφθασε με καθυστέρηση στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Δύο φορές άλλαξε η ώρα άφιξης του Γάλλου φόργουορντ
Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη της πτήσης του, βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

Μετά από μία διετία στο NBA, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και το απόγευμα της Πέμπτης (16/07/26) έφθασε στην Αθήνα για να παρουσιαστεί κι επίσημα από τους “πράσινους”.

Ο Γάλλος φόργουορντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει και τυπικά το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΓΚΕΡΣΟΝ ΓΙΑΜΠΟΥΣΕΛΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γιαμπουσέλε
Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)


Μετά την άφιξή του στην Αθήνα πάντως, ο Γιαμπουσέλε έκανε και την πρώτη του δήλωση, αναφέροντας: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Ανυπομονώ να σας συναντήσω και να παίξω για εσάς».

Ο Γιαμπουσέλε θα βρίσκεται εξ αρχής στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

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