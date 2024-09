Σχολιαστής του ESPN μετέδωσε κατά λάθος ερωτική συνεύρεση σε live στο instagram

Ο πρώην παίκτη του NFL και νυν σχολιαστής του ESPN, Σάνον Σαρπ, έγινε viral στα social media, μετά από ένα live που φαίνεται να έκανε κατά λάθος στο instagram, τη στιγμή που συνευρίσκονταν ερωτικά με γυναίκα.

Το live στο instagram φαίνεται ότι πατήθηκε κατά λάθος και δεν είχε εικόνα, αλλά οι ήχοι… πρόδωσαν τον διάσημο σχολιαστή του ESPN και προκάλεσαν άπειρα σχόλια στα social media.

Ο ίδιος ο Σαρπ αναγκάστηκε μάλιστα να πάρει θέση για το θέμα και ζήτησε συγγνώμη από τους ακολούθους του για το γεγονός ότι δεν απέδειξε τον επαγγελματισμό που απαιτείται από ανθρώπους της τηλεόρασης όπως εκείνος.

Επιβεβαίωσε πάντως το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κακό που είναι ένας ενεργός σεξουαλικά άνδρας. “Ήμουν εγώ σε μία στιγμή ως υγιής, ενεργός άνδρας”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

JUST IN: ESPN’s Shannon Sharpe allegedly accidentally went live on Instagram while getting freaky and claims he was hacked



“Beware my [account] Instagram was hacked this morning, my team and I are working vigorously to figure this out.

-UNC” pic.twitter.com/i1Rn23X3pB