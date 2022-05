Ο απίθανος Κάρλος Αλκαράθ έκανε και πάλι το θαύμα του και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Το νέο αστέρι του παγκοσμίου τένις έδωσε ακόμα μία παράσταση, επιβιώνοντας σ’ ένα φοβερό θρίλερ κόντρα στον Άλμπερτ Ράμος, ο οποίος άγγιξε μία φοβερή πρόκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάρλος Αλκαράθ έσωσε match point του Άλμπερτ Ράμος Βινόλας στο τέταρτο σετ, επέστρεψε από 0-3 πίσω στο πέμπτο και με μία παλικαρίσια ανατροπή προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Welcome to the @alcarazcarlos03 show 🤯 #RolandGarros pic.twitter.com/fVbODNenSl

Η μεγάλη μάχη με τον Ράμος κράτησε σχεδόν 5 ώρες (!), με τον 19χρονο Ισπανό τενίστα να “λυγίζει” το Νο.44 της παγκόσμιας κατάταξης με 6-1, 6-7(7), 5-7, 7-6(2), 6-4.

Στους “32” ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ρισάρ Γκασκέ και Σεμπάστιαν Κόρντα.

Alcaraz by name ✨ Alcaraz by nature ✨@alcarazcarlos03 defeats compatriot Albert Ramos-Vinolas 6-1, 6-7(7), 5-7, 7-6(2), 6-4 to advance to the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/06A8nqfkgX