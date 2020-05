Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και θρύλος του NBA, Ντομινίκ Γουίλκινς ανέβασε μία φωτογραφία στα social media, με ένα συγκλονιστικό μήνυμα για τον αυτισμό και την αστυνομική βία στους μαύρους.

Ο Γουίλκινς είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι και οι δύο κόρες του είναι στο φάσμα του αυτισμού και είναι ενεργό μέλος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Αυτή τη φορά λοιπόν, συνδύασε το γεγονός με τον βίαιο θάνατο του Αμερικανού στη Μινεσότα από αστυνομικούς, μέσα από μία φωτογραφία που γράφει τα εξής: «Προσοχή. Ένας αυτιστικός άντρας ζει εδώ. Δεν γνωρίζει τι είναι αστυνομικός ή τι είναι όπλο. Κάνει δυνατούς θορύβους. Δεν θα σας βλάψει! Δεν καταλαβαίνει λέξεις ή εντολές. Α, ναι: Επίσης είναι μαύρος».

Ο ίδιος έγραψε δε στη λεζάντα: «Αυτή είναι η νέα μας πραγματικότητα! Πρέπει να τα πάμε καλύτερα ως κοινότητα».

This is our new reality!!!!! We have to do better as a society pic.twitter.com/RjGDAR4gSu