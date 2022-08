Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, Πάτρικ Γιανγκ έμεινε παράλυτος μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, αλλά σε συνέντευξή του σε αμερικανικό Μέσο, έδειξε να αντιμετωπίζει το πρόβλημά του με θετική σκέψη.

Μόλις στα 30 του χρόνια, ο Γιανγκ τόνισε ότι δύσκολα θα περπατήσει ξανά, αλλά ο ίδιος βάζει στόχο να ανατρέψει τις ιατρικές προβλέψεις και δουλεύει σκληρά στο κέντρο αποκατάστασης, όπου παντρεύτηκε μάλιστα πρόσφατα, τη σύντροφό του.

Πιο συγκεκριμένα και μιλώντας στους Florida Times, ο Γιανγκ δήλωσε τα εξής: “Πρώτα και κύρια, αναγνωρίζεις και βλέπεις τον τύπο του ατόμου που ήσουν πριν αντιμετωπίσεις μια κρίση ζωής, ή κάτι ανάλογο με αυτό, και συνήθως σε πηγαίνει σε άλλο επίπεδο.

Αν είσαι πεσιμιστής και αρνητικός, κάτι τέτοιο σαν κι αυτό που έπαθα θα σε έκανε ακόμη περισσότερο. Εγώ όμως πάντα ήμουν θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος και αυτό με βοήθησε για να αντιμετωπίσω την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι.

Πριν από 50-60 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει κάποιος μετά από ένα τέτοιο ατύχημα. Όμως σήμερα, με την πρόοδο της ιατρικής και της επιστήμης, μπορείς να έχεις μια φυσιολογική ζωή. Ακόμη μαθαίνουμε καθημερινά πράγματα για τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης. Είναι αδύνατο να πει κανείς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Με έναν τέτοιο τραυματισμό οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μου για να περπατήσω ξανά, αλλά σε πολύ κόσμο είπαν πως δεν θα σηκωθεί στα πόδια του και τελικά το έκαναν. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω, για μένα, για την οικογένειά μου, για την πίστη μου και για να αποδείξω ότι μπορεί να γίνει και θα γίνει. Το μότο είναι “γιατί να μη γίνω εγώ αυτό το 1% που περπατά ξανά;”

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε αυτό που μου συνέβη να με καθορίσει ως άνθρωπο. Εγώ θα το καθορίσω! Όποια πόρτα μου ανοίξει ο Θεός, εγώ θα τη διαβώ. Δεν θέλω απλώς να μαζεύω επιταγές αναπηρικής σύνταξης. Θέλω να κάνω μια δουλειά που θα έχει σημασία για τον κόσμο, θέλω να του δώσω έμπνευση και την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους».

Ο Γιανγκ έδειξε πάντως και με πράξεις ότι δεν πρόκειται να αφήσει το ατύχημα να “παγώσει” τη ζωή του και παντρεύτηκε την αγαπημένη του μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. «Είμαι ευγνώμων που η σύζυγός μου παρέμεινε στο πλευρό μου και θα είναι δίπλα μου στη νέα μας ζωή», δήλωσε ο ίδιος, ενώ αποκάλυψε ότι του συμπαραστάθηκε και ο φημισμένος προπονητής του στο κολέγιο Florida, Μπίλι Ντόνοβαν. «Ο Πάτρικ είναι ένας τύπος με τρομερό πνεύμα και χαρακτήρα. Όταν μιλήσαμε ενώ βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης στο Ντένβερ, μέχρι και αστειεύτηκε για την κατάστασή του. Μου είπε “κόουτς, αν δούλευα και στο κολέγιο τόσο σκληρά όπως τώρα στο κέντρο αποκατάστασης, θα είχα επιλεγεί πολύ ψηλά στο ντραφτ”», ανέφερε ο ίδιος ο Αμερικανός τεχνικός.

