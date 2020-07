Θλίψη και οργή προκαλεί το περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 12χρονο φίλαθλο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές για ρατσιστική επίθεση -διαδικτυακά- στον άσο της Κρίσταλ Πάλας, Βιλφρίντ Ζαχά.

Η Αστυνομία της περιοχής των Μίντλαντς στην Αγγλία, προχώρησε σήμερα (13/7) στη σύλληψη ενός φιλάθλου, μόλις 12 ετών, ο οποίος προχώρησε σε ρατσιστική επίθεσή εναντίον του επιθετικού της Κρίσταλ Πάλας, Βιλφρίντ Ζαχά.

Ο 12χρονος έκανε την απαράδεκτη ενέργεια μέσω social media, στέλνοντας στον μαύρο ποδοσφαιριστή, εικόνες με μέλη της Κου Κλουξ Κλαν, που τις συνόδευε με λόγια μίσους. Η Αστυνομία τον έχει ήδη υπό κράτηση και περνάει ανάκριση, ενώ σε ανάρτησή της αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Ο ρατσισμός δεν είναι ανεκτός”.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won’t be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1