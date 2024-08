Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024: Έσβησε η φλόγα στο Παρίσι – Το LIVE από τη γιορτή για το φινάλε της διοργάνωσης

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 έφθασαν στο τέλος τους, με την τελετή λήξης στο “Stade de France” στο Παρίσι να δίνει και τυπικά τη… σκυτάλη στο Λος Άντζελες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028.

Από τις 26 Ιουλίου και την τελετή έναρξης, μέχρι τις 11 Αυγούστου, η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού χτύπησε στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, προσφέροντας μοναδικές συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα, με την αυλαία να πέφτει με την τελετή λήξης στο γήπεδο “Stade de France”.

Μετά από μία μεγάλη γιορτή τριών ωρών, η Ολυμπιακή φλόγα έσβησε στο Παρίσι και έβαλε οριστικό τέλος στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων άρχισε στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

