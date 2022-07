Τους Οκάρο Γουάιτ και Τζέρεμι Έβανς «αποχαιρέτησε» και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας τους.

«Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρα σας» ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σχετικά με το μέλλον των δύο Αμερικανών πάουερ φόργουορντ.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο στη Euroleague ο Γουάιτ είχε μέσο όρο 8,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 32 αναμετρήσεις, ενώ ο Έβανς μέτρησε 5,4 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Thank you & good luck in your next chapter ☘️🙏🏾#paobc #panathinaikos