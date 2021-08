Ο τερματοφύλακας Κριστιάν Αντρέι κατάφερε να σκοράρει στην αναμέτρηση της Μπράιλα με την CSA Στεάουα για τη Β’ Ρουμανίας, αλλά δευτερόλεπτα μετά ο διαιτητής του… έκοψε τη χαρά.

Ο τερματοφύλακας της Μπράιλα εκτέλεσε φάουλ κάποια μέτρα έξω από την περιοχή του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων (η μπάλα έσκασε πρώτα στον αγωνιστικό χώρο και να ξεγέλασε τον αντίπαλο πορτιέρε) κάνοντας το 1-2.

Ο Κρίστιαν Αντρέι έτρεξε προς τον πάγκο της ομάδας του, για να πανηγυρίσει με συμπαίκτες, ωστόσο, ο διαιτητής της αναμέτρησης ακύρωσε το τέρμα επειδή το φάουλ ήταν έμμεσο – συνεπώς έπρεπε να ακουμπήσει έστω ένας παίκτης την μπάλα.

Το 1-1 παρέμεινε και τελικά το ματς έληξε 5-2 κατά της ομάδας του Αντρέι.

Absolutely fabulous.

Braila’s keeper SCORES from 80 meters out vs Steaua, only to find out the goal is ruled out because the FK was indirect. pic.twitter.com/RjOsKhs2ba