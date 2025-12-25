Θάντερ – Σπερς 102-117: Οι πρωταθλητές έχουν βρει τον μπελά τους από τα «σπιρούνια»

Αθλητικά

Οι Θάντερ έχουν 5 ήττες τη φετινή σεζόν και οι τρεις από αυτές είναι από τους Σπερς
ΦΩΤΟ Credit: Scott Wachter-Imagn Images

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ φαντάζουν αήττητοι τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς, όμως, εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως ο «κρυπτονίτης» τους!

Οι Σπερς επικράτησαν με 117-102 των πρωταθλητών μέσα στην Οκλαχόμα ανήμερα των Χριστουγέννων, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 23-7. Όσον αφορά τους Θάντερ, έπεσαν στο 26-5, με τις τρεις ήττες να προέρχονται από τα «σπιρούνια» (η μία μάλιστα έγινε στα ημιτελικά του NBA Cup).

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σπερς, με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα να κάνει double-double με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ξεχώρισε για τους Θάντερ με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Double double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ σημείωσε ο Χάρτενσταϊν, όπως και ο Χόλμγκρεν με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από 12 πόντους πέτυχαν και οι Καρούσο, Ουίλιαμς.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για την ομάδα του Μιτς Τζόνσον επί των Θάντερ μέσα σε 12 ημέρες. Μάλιστα, οι πρωταθλητές γνώρισαν την πρώτη εντός έδρας ήττα τους αυτή τη σεζόν στο ΝΒΑ.

