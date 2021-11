Επική στιγμή στο περιθώριο του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Αρίνα Σαμπαλένκα στο WTA Finals, με μία θαυμάστρια του Στέφανου Τσιτσιπά να ζητάει το τηλέφωνο του από την Ελληνίδα τενίστρια.

Η θαυμάστρια του Στέφανου Τσιτσιπά βρήκε την ευκαιρία στο WTA Finals της Γουαδαλαχάρα και θέλησε να πάρει τον αριθμό τηλεφώνου του από τη Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Σάκκαρη με τη Σαμπαλένκα, σήκωσε πλακάτ ζητώντας από την Ελληνίδα τον αριθμό του Τσιτσιπά.

Όπως ήταν φυσικό, η θαυμάστρια του Έλληνα τενίστα έγινε viral.

You miss 100% of the shots you don’t take!😂@mariasakkari | @steftsitsipas | #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/yvTYsa5lrU