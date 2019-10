Τιμ – Τσιτσιπάς: Εξαιρετικός αλλά όχι… αρκετός! Ήττα «μάθημα» για τον Έλληνα τενίστα – videos

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε μία ανάσα από τον πρώτο τίτλο του σε ATP500, αλλά ο Τιμ του έδωσε ένα… σκληρό μάθημα, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 στον τελικό του China Open.

Ο Έλληνα αθλητής προηγήθηκε με 1-0 σετ και έκανε πρώτος μπρέικ στο δεύτερο σετ, αλλά ο Αυστριακός, Νο5 του κόσμου, αντέδρασε εκπληκτικά και «καθάρισε» σχετικά εύκολα στο τέλος το ματς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχθηκε μπρέικ χωρίς να πάρει πόντο στο πρώτο γκέιμ, αλλά επιβεβαίωσε τη φόρμα του αμέσως μετά, «απαντώντας» με δικό του μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι δύο αθλητές άρχισαν να παίζουν εκπληκτικό τένις στη συνέχεια, με σχεδόν όλα τα ράλι υπέρ του φοβερού Έλληνα τενίστα. Έτσι έκανε και μπρέικ στο καλύτερο σημείο του αγώνα, το 8ο γκέιμ, σερβίροντας στη συνέχεια για το σετ. Παρά τη «μάχη» μάλιστα, κατάφερε να «κλείσει» το πρώτο σετ με 6-3, παίρνοντας προβάδισμα στον αγώνα.

☝️ set away from the @ChinaOpen 🏆 @StefTsitsipas takes the opening set 6-3 over Thiem 💪 pic.twitter.com/OfoMEIWLq4

Με την ψυχολογία υπέρ του, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά το δεύτερο σετ και έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, με αποτέλεσμα να γίνει από νωρίς το φαβορί για τον τίτλο. Ο Τιμ όμως, συνέχισε να παίζει επίσης πολύ καλό τένις και εκμεταλλευόμενος τα δικά του ανεβάσματα στο φιλέ και τα πολλά αβίαστα λάθη του Στέφανου, βρήκε δικό του μπρέικ και ισοφάρισε στο σετ.

Το ματς έγινε έτσι «θρίλερ» και αφού πρώτα ο Αυστριακός κράτησε με δυσκολία το δικό του σερβίς, έκανε μπρέικ με τη βοήθεια και του… φιλέ για να «κλείσει» το σετ με 1-1 και να ισοφαρίσει.

One set to decide it all 😱@ThiemDomi rallies to take the second set 6-4 and force a decider for the @ChinaOpen 🏆 pic.twitter.com/ngzDd6rHHp

— ATP Tour (@atptour) October 6, 2019