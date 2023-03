Ο Γκάρι Λίνεκερ προκάλεσε συναγερμό στο BBC μετά από σχόλιό του κατά της βρετανικής κυβέρνησης για το θέμα των προσφύγων και πλέον ανακοινώθηκε κι επίσημα ότι “κόπηκε” από την εκπομπή Match of the Day.

Η ανακοίνωση του BBC αναφέρει ότι ο Λίνεκερ θα μείνει εκτός εκπομπής μέχρι να φθάσουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, για το πως μπορεί ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής να χρησιμοποιεί τα social media του, όπου και είχε κάνει τη σχετική κριτική στην κυβέρνηση.

Ο Ίαν Ράιτ αντέδρασε αμέσως στην απόφαση του βρετανικού κρατικού καναλιού και σε ανάρτησή του έγραψε ότι δεν θα εμφανιστεί στην επόμενη εκπομπή, στηρίζοντας τον άλλοτε αντίπαλό του στα γήπεδα και πλέον συνάδελφο στα αθλητικά media.

Gary Lineker to step back from presenting Match of the Day until agreement reached on social media use – BBC statement https://t.co/WMsgqRzWrw

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity.