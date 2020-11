Το μπουστάκι έφυγε από τη θέση του και παρενέβη ο διαιτητής (video)

Ο διαιτητής, Τζέισον Χέρζογκ, έκανε μια πολύ γρήγορη παρέμβαση, αντιλαμβανόμενος πως η Βραζιλιάνα, Νόρμα Ντουμόντ είχε ένα αποκαλυπτικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της με την Αμερικανίδα, Άσλεϊ Έβανς Σμιθ.

Η αναμέτρησης για το «UFC Vegas 15» ανάμεσα στη Βραζιλιάνα, Νόρμα Ντουμόντ με την Αμερικανίδα, Άσλεϊ Έβανς Σμιθ είχε ένα.. αποκαλυπτικό περιστατικό, το οποίο ο διαιτητής φρόντισε να καλύψει!

Την στιγμή που οι δυο μαχήτριες έδιναν τον αγώνα τους και η Βραζιλιάνα είχε από κάτω της την αντίπαλο, το μπουστάκι της Ντουμόντ άρχισε να υποχωρεί με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ένα μέρος του στήθους της.

Η Ντουμόντ προσπάθησε να το επαναφέρει στη θέση του, συνεχίζοντας παράλληλα τον αγώνα, κάτι που κατάλαβε άμεσα ο έμπειρος διαιτητής του UFC, Τζέισον Χέρτζογκ.

Με μια γρήγορη του κίνηση (σ.σ. και αφού η Άσλεϊ-Έβανς σταμάτησε να «μάχεται») ο διαιτητής βοήθησε να μπει το μπουστάκι στην σωστή θέση, δίνοντας στη συνέχεια το έναυσμα για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Οι φίλοι του ΜΜΑ έδωσαν συγχαρητήρια στον διαιτητή, με ποσταρίσματα στα social media.

Good ref… No hesitation in fixing the over the shoulder boulder holder 👌 pic.twitter.com/Ng4Zmg61iJ