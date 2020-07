Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να στεφθεί και τυπικά πρωταθλήτρια Αγγλίας, αφού μετά το σημερινό (22/7) ματς με την Τσέλσι θα της απονεμηθεί το τρόπαιο, με την τελετή να διεξάγεται σε ειδική πλατφόρμα μπροστά στο άδειο KOP.

“Περιμέναμε 30 χρόνια, αλλά η αναμονή τελειώνει απόψε” αναγράφεται σε κάποιο σημείο του video που δημοσίευσε η Λίβερπουλ, ώστε να προαναγγείλει την αποψινή ιστορική φιέστα κατάκτησης του πρωταθλήματος μετά από τρεις δεκαετίες.

Οι κερκίδες του “Άνφιλντ” θα είναι άδειες λόγω του κορονοϊού, όμως η πλατφόρμα απονομής στήθηκε στο Kop κι εκεί ο Χέντερσον θα πάρει το τρόπαιο από τα χέρια του Νταλγκλίς, αμέσως μετά το ματς με την Τσέλσι, για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό και να γίνει ακόμα ένας αρχηγός της Λίβερπουλ, που ζει μία τέτοια στιγμή. Η διοίκηση των “κόκκινων” έδωσε πάντως την υπόσχεση στους οπαδούς πως μόλις τα πράγματα φτιάξουν, θα το πανηγυρίσουν όλοι μαζί όπως πρέπει.

Tomorrow night, dreams will come true.



Cherish and enjoy the moment – it’s for you ✊



We will be together, all together, when it’s possible again. But for now, stay safe and celebrate at home ❤️ pic.twitter.com/UKqg8pZgN6