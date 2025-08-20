Το συγκινητικό μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ στον Σωτήρη Νίνη: «Αγάπησα το να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε την Τρίτη (19.08.2025) την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών. Ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο… κρέμασε τη φανέλα, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδας. Το “αντίο” του, προκάλεσε αρκετά μηνύματα από πρώην συμπαίκτες, μεταξύ αυτών και ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός ανέβασε μια φωτογραφία από την πιο επιτυχημένη του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο Τζιμπρίλ Σισέ πόσταρε μια φωτογραφία από τη χρονιά του “πράσινου” νταμπλ (σεζόν 2009/2010), κρατώντας το τρόπαιο της Super League, δίπλα στον Σωτήρη Νίνη, και έγραψε:

“Αδελφέ μου, μπορείς να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Σ’ αγαπώ αδελφέ μου. Αγάπησα το να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι με τη Ρόμα (εκτός έδρας) ήταν αριστούργημα, το κέρδισες εσύ για μας. Καλή τύχη φίλε μου”.

Μια φιλία που “γεννήθηκε” μέσα στα γήπεδα και παραμένει ζωντανή, μετά από τόσα χρόνια.