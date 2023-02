Οπαδοί της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας, ακολουθώντας το παράδειγμα οπαδών μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, της Φενερμπαχτσέ, με συνθήματά τους κάλεσαν την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία, σε μια από τις σπάνιες ηχηρές και ανοιχτές διαμαρτυρίες κατά των αρχών στην χώρα.

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» τραγουδούσαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Ινονού σήμερα το βράδυ κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Πέταξαν επίσης λούτρινα ζωάκια στο γκαζόν για να τιμήσουν τα παιδιά-θύματα του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία και έπληξε επίσης τη γειτονική Συρία.

Besiktas fans threw hundreds of stuffed animals on the pitch for kids in the region affected by the recent earthquakes 🇹🇷❤️🧸 pic.twitter.com/i2o7p2NBgV

Fans of Beşiktaş and Antalyaspor shower the pitch with toys to donate to young survivors of the earthquakes in Turkey. I love this game.pic.twitter.com/i8zS1m5oL7