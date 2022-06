Ραντεβού με την… ατυχία είχε ο Βασίλιε Μίτσιτς της Αναντολού Εφές, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γαλατάσαραϊ, για τους ημιτελικούς των play off της Τουρκίας.

Ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίτσιτς στο 23′ του αγώνα “σόκαρε” τους πάντες. Με σκορ στο 56-44, ο Σέρβος γκαρντ των πρωταθλητών Ευρώπης -και… δήμιος του Ολυμπιακού στο Final 4-ευστόχησε σε τρίποντο όμως προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, βρίσκοντας και στο πόδι του παίκτη που προσπάθησε να του κάνει άμυνα.

Vasilije Micic leaves the court in pain during the key semi-final game against Galatasaray 😣 pic.twitter.com/9xilmWyA4k