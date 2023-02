Η Νιούκαστλ θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του League Cup Αγγλίας, που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Νησί.

Το γεγονός έχει προκαλέσει παροξυσμό στους οπαδούς της Νιούκαστλ, οι οποίοι και έχουν ήδη κατακλύσει το Λονδίνο για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Γουέμπλεϊ.

Ένας από αυτούς μάλιστα, εμφανίζεται σε viral video να πηδάει στα σιντριβάνια της Trafalgar Square, παρά το τσουχτερό κρύο στην Αγγλία.

This Newcastle fan in the fountain at Trafalgar Square this afternoon… 🤣🤦‍♂️ pic.twitter.com/D9PK0RnOFL