Δραματικό τέλος είχε η αναμέτρηση του UCLA με το Gonzaga για τον ημιτελικό του Final-4 του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA) με buzzer beater από το κέντρο να κρίνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο Τζέιλεν Σαγκς, που θεωρείται ένα από τα ονόματα που θα κάνουν «θραύση» στο ΝΒΑ τα επόμενα χρόνια, υπέγραψε με ανεπανάληπτο buzzer beater τη νίκη του πανεπιστημίου Gonzaga επί του UCLA για τα ημιτελικά του NCAA.

Συγκεκριμένα το UCLA ισόφαρισε 90-90 με 3,3” να απομένουν για τη λήξη, αλλά ο νεαρός γκαρντ ευστόχησε σε σουτ σχεδόν από την… σέντρα και έδωσε τη νίκη-πρόκριση στην ομάδα του, η οποία μετά από 31 νίκες σε ισάριθμα ματς, θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στο Baylor στον τελικό.

WHAT. JUST. HAPPENED.



GONZAGA STAYS UNDEFEATED AT THE BUZZER! pic.twitter.com/27I8a2A9DA