Τσιάρτας για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Για να κερδίσουν οι Ισπανοί θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά»

Ο Βασίλης Τσιάρτας σε συνέντευξή του στην AS μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League (26/11/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) και ανέφερε ότι η «Βασίλισσα» θα δυσκολευτεί να φύγει με τη νίκη από το «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει το αρνητικό σερί της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα, καθώς οι μαδριλένοι δεν έχουν καταφέρει να φύγουν ποτέ με νίκη από την Ελλάδα. Ο Τσιάρτας είπε ότι «για να κερδίσει η Ρεάλ θα πρέπει οι παίκτες της να δουλέψουν πολύ σκληρά στο γήπεδο».

Αναλυτικά τα λόγια του Βασίλη Τσιάρτα

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Η ατμόσφαιρα δεν έχει την ίδια επίδραση όπως πριν. Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τεράστια γήπεδα, δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν, όσο δυνατοί κι αν είναι. Η ατμόσφαιρα απλώς δεν τους επηρεάζει πλέον τόσο πολύ».

Για τους παίκτες του Ολυμπιακού: «Σίγουρα θα παλέψουν εναντίον της Ρεάλ. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, θυμούμενοι τη συντριβή με 6-1 από την Μπάρτσα πριν από ένα μήνα, αλλά σε εκείνον τον αγώνα υπήρξε μια άδικη αποβολή και ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι που επηρέασε ολόκληρο το παιχνίδι. Οι παίκτες τα παράτησαν και με ενόχλησε πολύ που δεν πάλεψαν με περισσότερη αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά.

Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας, ο Μεντιλιμπάρ θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα του, είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και εναντίον της PSV, στον τελευταίο αγώνα τους για το Champions League, είδα μια ομάδα που μου άρεσε πολύ. Κέρδισαν και κυριάρχησαν, μέχρι την ισοφάριση στο 93ο λεπτό, εναντίον μιας ομάδας που είχε σκοράρει έξι γκολ εναντίον της Νάπολι. Έδωσαν πολύ καλή εντύπωση».

Για το δυνατό σημείο των «ερυθρολεύκων»: «Μία από τις τακτικές τους είναι το υψηλό πρέσινγκ για να διαταράξουν το παιχνίδι ανάπτυξης του αντιπάλου. Οι τέσσερις επιθετικοί συν οι δύο αμυντικοί μέσοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να διατηρήσουν αυτή την πίεση για ολόκληρο τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Περιμένω να το κάνουν σε ορισμένες φάσεις, αλλά σταθερά απαιτεί μια προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να σοκαριστούν αν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπεράσει αυτή την πίεση και εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνά της με την ταχύτητα των Βινίσιους και Μπαπέ».

Για το ποιος παίκτης μπορεί να κάνει τη ζημιά στη Ρεάλ: «Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί παίκτες. Ο Ποντένσε είναι δυναμικός και πάντα δημιουργεί προβλήματα, και ο Μαρτίνς είναι πολύ γρήγορος. Και οι δύο, μαζί με τον Τσικίνιο, που παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι απρόβλεπτοι. Στην επίθεση, ο Ελ Καάμπι έχει μάτι για το γκολ, παίζει καλά με την πλάτη στην εστία και είναι σε καλή φόρμα.

Ο Ταρέμι ​​σκοράρει επίσης τελευταία. Δεν υπάρχει σούπερ σταρ, αλλά υπάρχει μια συμπαγής ομάδα που συνεργάζεται πολύ καλά. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και η Ρεάλ θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να κερδίσει εδώ».

Για τον αν είναι ο Μεντιλίμπαρ ηγέτης: «Απολύτως. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα. Έδωσε στην ομάδα ταυτότητα. Πριν έρθει, η ομάδα είχε έξι διαφορετικούς προπονητές σε ενάμιση χρόνο. Κέρδισε την Περιφέρεια, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και η ηγεσία του είναι αδιαμφισβήτητη».