Τσιτσιπάς: Ήταν άδικο αυτό που είπε ο Ιβανίσεβιτς για μένα, εάν είμαι υγιής θα είμαι υποψήφιος για Grand Slam

Μετά από μια αγωνιστική σεζόν που δεν θύμισε σε τίποτα, τον καλό του εαυτό, γεμάτη αλλαγές σε προσωπικό και αγωνιστικό επίπεδο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπαθεί να βρει τα… πατήματά του και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, ανεβαίνοντας στη βαθμολογία της ATP.

Μιλώντας στο podcast της Άννα Τσακβετάτζε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη σύντομη συνεργασία που είχε την περασμένη σεζόν με τον προπονητή, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, τους τραυματισμούς που πέρασε, τη σχέση με τους γονείς του και τους νέους στόχους του στο τένις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας τενίστας εξήγησε πως τα σχόλια του Κροάτη προπονητή έγιναν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, καθώς αντιμετώπιζε έντονους πόνους στη μέση και δεν μπορούσε να προπονηθεί σωστά. Όπως τόνισε, ο Ιβανίσεβιτς δεν πρόλαβε ουσιαστικά να τον γνωρίσει, αφού συνεργάστηκαν για λιγότερες από 15 ώρες στο γήπεδο.

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στην σχέση που διατηρεί με τους γονείς του, παραδέχθηκε πως παλαιότερα υπήρχε ένταση, όμως τόνισε πως πλέον η επικοινωνία μεταξύ τους είναι καλύτερη. Αναφερόμενος στους στόχους του, ξεκαθάρισε πως το βασικό για τον ίδιο είναι να παραμείνει υγιής και να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας ξανά σε τελικούς Grand Slam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε:

Για τον Ιβανίσεβιτς: «Μπορεί να είχε δίκιο σε κάποια πράγματα, αλλά έκανε αυτές τις δηλώσεις σε μια πολύ περίεργη φάση. Περνούσα μια δύσκολη φάση εξαιτίας της μέσης μου και το ένιωσα πολύ άδικο να λέγονται τέτοια πράγματα απέναντί μου. Δεν μπορούσα να προπονηθώ σωστά, συνεχώς πονούσε η μέση μου και θυμάμαι να κάνουμε μόνο 1-2 προπονήσεις όπου μπορούσα να προπονηθώ σωστά. Ήμασταν μαζί πολύ λίγο και δεν πρόλαβε να με γνωρίσει, συνολικά ήταν λιγότερες από 15 ώρες στο γήπεδο. Και ο λόγος που ήθελα τον Γκόραν για προπονητή, ήταν η βελτίωση του παιχνιδιού μου. Όχι για να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να μην κάνουμε τίποτα. Θα μπορούσα να το κάνω με οποιονδήποτε αυτό. Όταν πληρώνω έναν προπονητή και μάλιστα με έναν πολύ καλό μισθό, θέλω πραγματικά να δώσω τα πάντα στον εαυτό μου. Και αυτό είναι μέρος της συμφωνίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους γονείς του: «Η μητέρα μου είναι παθιασμένη με το παιχνίδι. Με αγαπάει πολύ και θέλει το καλύτερο για μένα. Αλλά δεν έχει καθημερινή παρουσία. Είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος, την αγαπώ απεριόριστα, με έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν. Δεν είναι όμως εύκολο για εκείνη να ταξιδεύει μαζί μου όλο το χρόνο. Και ίσως ήταν και υπερβολή, η ομάδα μου ήδη έχει αρκετά μέλη της οικογένειας!»

Για το πως αισθάνεται όταν έχει τους γονείς του τριγύρω: «Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα τώρα. Θυμάμαι ότι σε μια φάση τους ήθελα λίγο πιο μακριά, αλλά τώρα δεν με ενοχλεί καθόλου. Ξέρω να επικοινωνώ μαζί τους καλύτερα απ’ ότι πριν 5 χρόνια. Απλώς μεγάλωσα και τους βλέπω διαφορετικά. Ξέρω ότι θέλουν να με βοηθήσουν και πως αγαπούν πολύ το παιχνίδι. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τένις».

Για το «διάλειμμα» που πήρε με τον πατέρα του: «Το διάλειμμα αυτό με βοήθησε να καταλάβω πως με βλέπει σαν άνθρωπο και πως τον βλέπω εγώ, τι δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι εύκολη μια σχέση πατέρα-γιου και με τον καιρό μπορεί να συσσωρευτεί ένταση. Πιο πολύ μας πλήγωσε ότι μια περίοδο δεν βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και δεν επικοινωνούσαμε καλά. Και χρειάζεσαι επικοινωνία για να έχεις αποτελέσματα στο γήπεδο και μια ξεκάθαρη καθημερινή ρουτίνα. Η ζωή μου είναι στο γήπεδο. Δεν μπορώ να μιλήσω σε κάποιον και να προσπαθώ να εξηγήσω αυτό που βλέπω, αν δεν θέλει να ακούσει. Είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που μπορεί να ακούσει και να καταλάβει τι θέλεις να πεις, και όχι απλώς να κάνει μονόλογο».

Για τον πατέρα του και την προπονητική του ικανότητα: «Δεν έπαιξε ποτέ επαγγελματικά και έμαθε τένις σε μεγάλη ηλικία, νομίζω στα 23, είναι εντυπωσιακό αυτό. Έχει πολύ καλές ηγετικές ικανότητες. Μπορεί να μη γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, αυτός είναι ο τομέας της μητέρας μου, που έχει πιο ανεπτυγμένη τενιστική νοημοσύνη, χτισμένη μέσα στα χρόνια. Ο πατέρας μου προέρχεται από πιο ερασιτεχνικό υπόβαθρο, αλλά έχει εξαιρετικό προπονητικό μάτι. Βλέπει τα πράγματα από την οπτική του προπονητή και πιστεύω ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον πολύ καλά».

Για την πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε με τους τραυματισμούς: «Αυτές οι καταστάσεις σε φέρνουν στο μέγιστο άγχος και δοκιμάζουν τα όριά σου. Πηγαίνεις από τουρνουά σε τουρνουά και σκέφτεσαι: εντάξει, σίγουρα μπορώ να παίξω αυτή την εβδομάδα. Και μετά, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς. Και αυτό συνέβη 2-3 φορές στη σειρά. Μετά τη Σαουδική Αραβία πήγα στη Βιέννη και ήθελα να παίξω σε Παρίσι, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν πολύ οδυνηρό για μένα να συνειδητοποιώ ότι η σεζόν μου είχε τελειώσει».

Για την πτώση του στην κατάταξη και τους στόχους του: «Έχουν προσαρμοστεί οι στόχοι μου. Όταν ξεκινάς νέος έχεις αυτά τα τρελά όνειρα, ότι θα αλλάξεις τον κόσμο με το τένις σου. Μετά ηρεμείς και βλέπεις μια πιο ρεαλιστική εικόνα. Το καθημερινό τένις με προσγείωσε. Το τένις πάνω απ’ όλα, καλλιεργεί εσωτερική πειθαρχία. Με βοήθησε να κατανοήσω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μου.

Είναι πολύ σημαντικό για την καριέρα μου και, κυρίως, είναι σημαντικό να περνάς αυτές τις ίσως χαζές στιγμές του παρελθόντος, να τις ξανασκέφτεσαι και να ρωτάς τον εαυτό σου: πώς μπορώ να γίνω καλύτερος την επόμενη φορά; Το τένις μου επέτρεψε να ονειρεύομαι και οι στόχοι μου σήμερα είναι διαφορετικοί από αυτούς που είχα όταν ξεκίνησα, ως προς το πώς προσεγγίζω την καθημερινότητά μου και την προπόνηση. Ο βασικός μου στόχος είναι να είμαι υγιής όλη τη χρονιά και ίσως να βρεθώ ξανά σε τελικούς Grand Slam. Και στους τελικούς των Major ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί».

Για το γεγονός ότι δεν συμφωνεί με την άποψη ότι υπάρχουν μόνο δύο διεκδικητές τίτλων Grand Slam αυτή τη στιγμή: «Νομίζω πολλοί παίκτες μπορούν να κερδίσουν Grand Slam, όχι μόνο ο Carlos και ο Jannik. Παρότι αυτοί οι δύο έχουν δείξει εκπληκτική σταθερότητα τα τελευταία χρόνια και έχουν παίξει σχεδόν σε όλους τους τελικούς. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κι άλλοι υποψήφιοι».

Για το αν είναι υποψήφιος για να κερδίσει Grand Slam: «Δεν ξέρω. Αν είμαι υγιής, τότε ίσως ναι. Δεν θα έπαιζα στα Grand Slams αν δεν πίστευα ότι μπορεί να κερδίσω. Θα είχα σταματήσει από χθες. Αλλά νομίζω υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι και ταλαντούχοι παίκτες που έχουν πιθανότητες. Ο Zverev βρέθηκε πολύ κοντά κάποιες φορές, ο Lorenzo Musetti έδειξε μεγάλη πρόοδο τελευταία, αν συνεχίσει έτσι πιστεύω θα είναι κι αυτός υποψήφιος».