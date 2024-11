Τσιτσιπάς: «Προσπαθώ να βοηθάω το τένις λέγοντας την άποψή μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε σε Μέσω του εξωτερικού και αναφέρθηκε στο εξαντλητικό πρόγραμμα των αθλητών στο τένις, υπογραμμίζοντας ότι προσπαθεί να βοηθήσει το άθλημα με τις απόψεις του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δηλώσεις στο «SkySports» με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να μην κρύβει την δυσαρέσκειά του για το νέο φορμάτ των τουρνουά Masters (ATP1000) που διαρκούν δύο εβδομάδες και έχουν ως αποτέλεσμα να κουράζουν περισσότερο τους αθλητές.

Ο «Στεφ» πήρε θέση αναφέροντας:

«Είναι εξαντλητικό και αυτή η χρονιά ίσως να ήταν και η πιο εξαντλητική που είχα στο tour. Πνευματικά μου πήρε πολλή ενέργεια το να μένω σε τουρνουά περισσότερο καιρό απ’ ότι συνήθως.

Το νέο κόνσεπτ των Masters 1000 δεν είναι και τόσο θαυμάσιο και δεν είμαι φαν του. Δεν έχω πρόβλημα να το πω, γιατί αυτή είναι η γνώμη μου.

Θέλω να καλυτερεύσω τα πράγματα για όλους μας, να έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα, που να βγάζει νόημα με όρους ανταγωνισμού.

