Ο Γερμανός Στρούφ προηγήθηκε με 1-0 σετ του Στέφανου Τσιτσιπά και αυτός τον… τιμώρησε με φοβερή ανατροπή για το τελικό 2-1 σετ (4-6, 6-4, 6-4) στο Ντουμπάι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά του τουρνουά, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Νταν Έβανς (Νο39), ο οποίος μετά τον Φονίνι απέκλεισε και τον Ρούμπλεφ με 2-0 σετ [6-2, 7-6 (9)].

Το παιχνίδι ήταν “σκληρό” σε όλη τη διάρκειά του, με τον Στρουφ να παίρνει το πρώτο σετ με μπρέικ στο 10ο γκέιμ και τον Στέφανο να ανατρέπει την κατάσταση αμέσως μετά. Στο δεύτερο σετ ξεκίνησε με δικό του μπρέικ και κράτησε το σερβίς του στην συνέχεια, ενώ στο τρίτο έκανε ο ίδιος μπρέικ στο 10ο γκέιμ και μάλιστα παρότι βρέθηκε πίσω με 40-0 από τον Γερμανό.

Superb from @StefTsitsipas 🙌



The No.2 seed finds a way to beat Struff 6-4 4-6 6-4 & makes the @DDFTennis semis!



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/kNLxHW7xYk