Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσαν μία τεράστια μάχη στο δεύτερο σετ του τελικού του Australian Open που κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Στο έβδομο γκέιμ του δεύτερου σετ του τελικού του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έβγαλαν όλα τα συναισθήματά τους στο γήπεδο.

Ο Έλληνας τενίστας πήρε έναν σημαντικό πόντο και έκανε το 4-3 στα γκέιμ πανηγυρίζοντας έξαλλα. Η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον Σέρβο που απάντησε με ένα δολοφονικό βλέμμα.

Δείτε το βίντεο:

That stare from Novak Djokovic at Stefanos Tsitsipas as he spurs the crowd on!



